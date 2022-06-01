Тревожная ночь в Йыхви: на центральной площади мужчина несколько раз выстрелил в воздух из стартового пистолета

В 2 часа ночи в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Кесквяльяк в Йыхви идет мужчина, который стреляет из похожего на оружие предмета. По словам сообщавшего, мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

Учитывая, что имелось дело со стрельбой в общественном месте, полиция отреагировала на происходящее большими силами. Предполагаемый стрелок, 39-летний мужчина, не оказал сопротивления и был доставлен в полицейский участок. "Стартовый пистолет был у него изъят", - заявила представитель Идаской префектуры Лийс Кригул.

Пока неизвестно, почему мужчина стрелял ночью в центре города. По словам советника по прессе прокуратуры Каури Синкявичюса, инцидент произошел рядом с увеселительным заведением на улице Кесквяльяк. По его словам, люди, находящиеся на месте происшествия, вмешались и после выстрелов вызвали полицию.

Для выяснения мотива проступка и иных обстоятельств, приведших к стрельбе, прокуратура возбудила уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Серьезное нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или иного предмета, используемого в качестве оружия, может наказываться денежным взысканием или лишением свободы на срок до пяти лет.