Зеленое будущее приходит на смену темному прошлому

По сути, за 10 лет норвежский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Изменения были вызваны прежде всего налоговой политикой страны, согласно которой электромобили освободили от налогов на импорт и от 25-процентной ставки налога с оборота, кроме того, электромобили можно перевозить на пароме за полцены и парковка для них дешевле. Сегодня на норвежских дорогах насчитывается почти полмиллиона электромобилей, и к 2025 году страна поставила перед собой цель, чтобы все продаваемые новые автомобили были электромобилями.

То, что мы наблюдаем сегодня в Норвегии, ждет всю Европу. В 2030 году Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания; то же самое с 2035 года, вероятно, произойдет во всем Европейском союзе, включая и Эстонию. В течение следующих двух десятилетий рынок новых автомобилей, сети станций зарядки и зарядная инфраструктура изменятся до неузнаваемости. По оценкам Скандинавского аналитического дома Карнеги, через 5 лет на дорогах Европы будет 20 миллионов электромобилей, через 10 лет – 50 миллионов, а через 15лет – 110 миллионов.

Однако, мы наблюдаем большие изменения и в других сферах жизни. Мир во главе с Европой включился в зеленый марафон, старт дан, и первые несколько километров уже позади. Наиболее тренированные возглавляют большую группу, но сама группа пока держится вместе, и важно не выпасть из нее, потому что впереди еще очень длинный путь, а вместе бежать легче.

Европейский союз и многие другие крупные мировые державы поставили перед собой цель для смягчения последствий изменения климата достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году. Для этого необходимо сделать радикальные изменения в области транспорта, строительства, промышленности, управления отходами и, конечно, объемов производства возобновляемой энергии. Ключевыми понятиями здесь являются электрификация, мощности возобновляемых источников энергии, электросеть, аккумуляторные технологии, переработка и теплоизоляция зданий.