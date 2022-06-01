Зеленое будущее приходит на смену темному прошлому
10 лет назад электромобили составляли всего 3% от общего числа новых автомобилей, продаваемых в Норвегии. На сегодняшний день картина кардинально изменилась. В 2021 году в стране с населением в 5,5 миллиона человек было продано 176 тысяч новых легковых автомобилей, 65% из которых составляли электромобили, 22% – подключаемые гибридные автомобили и всего 13% – гибридные автомобили (бензин / дизель /газ /обычный гибрид). В 2021 году самой продаваемой в Норвегии новой моделью автомобиля стала Tesla Model 3, за которой последовали Toyota RAV4, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Volvo XC40, Ford Mustang Mach-E и Audi e-tron.
По сути, за 10 лет норвежский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Изменения были вызваны прежде всего налоговой политикой страны, согласно которой электромобили освободили от налогов на импорт и от 25-процентной ставки налога с оборота, кроме того, электромобили можно перевозить на пароме за полцены и парковка для них дешевле. Сегодня на норвежских дорогах насчитывается почти полмиллиона электромобилей, и к 2025 году страна поставила перед собой цель, чтобы все продаваемые новые автомобили были электромобилями.
То, что мы наблюдаем сегодня в Норвегии, ждет всю Европу. В 2030 году Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания; то же самое с 2035 года, вероятно, произойдет во всем Европейском союзе, включая и Эстонию. В течение следующих двух десятилетий рынок новых автомобилей, сети станций зарядки и зарядная инфраструктура изменятся до неузнаваемости. По оценкам Скандинавского аналитического дома Карнеги, через 5 лет на дорогах Европы будет 20 миллионов электромобилей, через 10 лет – 50 миллионов, а через 15лет – 110 миллионов.
Однако, мы наблюдаем большие изменения и в других сферах жизни. Мир во главе с Европой включился в зеленый марафон, старт дан, и первые несколько километров уже позади. Наиболее тренированные возглавляют большую группу, но сама группа пока держится вместе, и важно не выпасть из нее, потому что впереди еще очень длинный путь, а вместе бежать легче.
Европейский союз и многие другие крупные мировые державы поставили перед собой цель для смягчения последствий изменения климата достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году. Для этого необходимо сделать радикальные изменения в области транспорта, строительства, промышленности, управления отходами и, конечно, объемов производства возобновляемой энергии. Ключевыми понятиями здесь являются электрификация, мощности возобновляемых источников энергии, электросеть, аккумуляторные технологии, переработка и теплоизоляция зданий.
Если мы более или менее представляем, каким будет будущее, то можно ли, помимо адаптации к этим тенденциям будущего в повседневной жизни, извлечь из них пользу, инвестируя в них свои средства? Несомненно! В 2020 году LHV выпустил на рынок эстонских пенсионных фондов первые и пока единственные в Эстонии действительно зеленые пенсионные фонды, которые инвестируют именно в эти тенденции. На сегодняшний день почти 10 тысяч человек присоединились к фонду II ступени Зеленый пенсионный фонд LHV. Также почти 10 тысяч человек делают дополнительные взносы в фонд III ступени Пенсионный фонд LHV Зеленый плюс. Напомним, что взносы во II ступень производятся с брутто-зарплаты, т.е. до уплаты налогов, и со взносов в III ступень государство возвращает 20% подоходного налога, за счет чего инвестиции во II и III ступени являются наиболее эффективными с точки зрения налогообложения инвестиционными возможностями в Эстонии.
Почти 26% активов зеленых пенсионных фондов LHV инвестируются в возобновляемые источники энергии, 21% в технологии аккумуляторов, 16% в электрификацию, 15% в экономику замкнутого цикла, 8% в водородные технологии, 6% в энергоэффективность, 5% в лесное и сельское хозяйство, 2% в различные фонды ESG и 1% хранятся в наличных. Деньги размещены именно в те секторы, где наблюдаются долгосрочные позитивные тенденции. Других пенсионных фондов с аналогичным содержанием в Эстонии нет.
Каждый должен спросить себя, хочет ли он инвестировать в индексы, сформированные из прошлых тенденций, или в новые тренды будущего, которые теперь будут иметь зеленый оттенок. Тенденция зеленого поворота, которая наблюдается в современном мире, станет приятным попутным ветром для инвесторов с зеленым мышлением на следующие десятилетия.
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