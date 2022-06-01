ТАБЛИЦА | Эти 14 продуктов из копченой рыбы и мяса содержат слишком много веществ, способных вызвать рак

В прошлом году было взято 85 проб копченостей из рыбы и мясных продуктов. Пять рыбных (из 54) и 9 мясных (из 31) содержали вредные вещества, превышающие максимально допустимый уровень. Наиболее опасные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) обнаружены в копченых рыбных и мясных продуктах, приготовленных на домашних производствах. Некоторые из них генотоксичны и канцерогенны. Например, один из рыбных продуктов показал 63,3 мкг/кг, один из мясных - 85,5 мкг/кг (при максимальной границе нормы 12).

Ууно Пийр, владелец хутора Vinaking признает, что в прошлом году чиновники действительно обнаружили в его коптильне слишком много ПАУ. Пийр отнесся к этому спокойно и считает, что ничего глобально в производстве менять не нужно - надо только почаще мыть коптильню и коптить леща меньше времени. Именно так он и поступил, и повторные пробы оказались в пределах нормы.