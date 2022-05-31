Аналитик: прогноз экономического роста в Эстонии ухудшается(3)
Рост ВВП на 4,3% в первом квартале полностью совпал с ожиданиями. Хотя в годовом исчислении рост был относительно высоким, квартальное увеличение всего на 0,1% (с поправкой на сезонность и число рабочих дней) было гораздо более скромным результатом. Однако этот слабый рост был обусловлен высоким ростом в последнем квартале прошлого года, на который оказала значительное влияние разовая крупная сделка – экспорт лицензионных прав на программное обеспечение для автомобилей Volkswagen.
Быстрый рост цен привел к очень быстрым темпам роста в текущих ценах. В первом квартале он достиг 19,7%, а двузначные цифры роста сохраняются со второго квартала прошлого года.
Две трети экономического роста в первом квартале пришлись на два сектора – ИКТ и обрабатывающую промышленность. В то время как сектор ИКТ быстро растет, и его вклад в рост уже некоторое время остается значительным, рост обрабатывающей промышленности значительно замедлился из-за снижения добавленной стоимости в этом секторе в начале прошлого года и связанной с этим низкой базы. В то же время обрабатывающая промышленность смогла вырасти благодаря высокому внешнему спросу, а товарный экспорт вырос на 11%. Помимо этих двух видов деятельности, другой важный вклад в рост внесли транспорт, гостиницы и рестораны, профессиональная и техническая деятельность, а также налоги, включаемые в ВВП. Быстрый рост в сфере услуг размещения и питания также был поддержан низкой базой в начале прошлого года. Особенно сильный рост продемонстрировало размещение. Хотя путешествия набирают обороты, и число иностранных туристов, остановившихся в Эстонии в марте, уже почти в девять раз превысило показатель годичной давности, этот показатель на 38% ниже уровня допандемического 2019 года.
Если в последнем квартале прошлого года добавленная стоимость снизилась только в пяти основных видах деятельности, то в первом квартале этого года снижение уже распространилось на восемь видов деятельности. Наибольшее влияние на рост (на целый процентный пункт) оказало падение добавленной стоимости в производстве энергии. Помимо производства энергии, другим основным фактором, повлиявшим на рост, стала оптовая и розничная торговля и финансовое посредничество.
Потребление товаров и услуг, которые больше всего пострадали во время пандемии, показало наибольший рост
Несмотря на снижение покупательной способности, частное потребление в первом квартале росло исключительно высокими темпами. Наибольший рост был отмечен в сфере одежды и обуви, транспорта, досуга и культуры, а также проживания и питания – то есть в сфере товаров и услуг, которые больше всего пострадали во время пандемии. Хотя жители Эстонии увеличили свое потребление за рубежом, рост потребления нерезидентов в Эстонии внес значительный вклад в увеличение частного потребления.
Прекращение крупных вложений от Volkswagen удерживает инвестиции в состоянии сильного спада
Инвестиции снижаются с третьего квартала прошлого года, и в этом квартале снижение продолжится. Это связано с окончанием периода со второй половины 2020 года до первой половины прошлого года, когда завершились основные инвестиции Volkswagen в его эстонское подразделение. Однако это окажет нейтральное или умеренное влияние на экономический рост, так как ранее увеличение инвестиций, а теперь их снижение, также отражается на импорте. В то же время инвестиции в корпоративный, государственный сектор и сектор домашних хозяйств снизились. В первом квартале инвестиции упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост чистого экспорта поддержал рост ВВП
Увеличение экспорта на 13% было поддержано сильным ростом экспорта как товаров, так и услуг. Однако увеличение импорта на 4% было обусловлено значительным ростом импорта товаров, при снижении импорта услуг. Хотя чистый экспорт, или разница между экспортом и импортом, в первом квартале этого года был невелик, в прошлом году импорт был значительно больше экспорта, поэтому увеличение чистого экспорта в этом году внесло хороший вклад в рост ВВП.
Увеличение запасов на предприятиях также внесло значительный вклад в экономический рост
В первом квартале запасы предприятий были исключительно высокими, что внесло значительный вклад в рост ВВП. Например, в постоянных ценах изменение запасов как доля ВВП составляло 4% в первом квартале прошлого года, но в этом году оно достигает 13%. Это самый высокий показатель за всю опубликованную историю ВВП Эстонии. Например, средний показатель за последние 10 лет составляет чуть более 1%.
Общее чувство уверенности в экономике Эстонии стремительно падает с осени прошлого года, но такого падения, как два года назад во время коронавирусного шока, не было. Текущий уровень чувства уверенности близок к уровню, наблюдавшемуся в начале пандемии, но значительно ниже максимумов 2017–2018 годов, когда экономика выросла на 5,8% и 4,1% соответственно. Хотя чувство уверенности в производственном секторе немного ослабло, в мае оно все еще было намного сильнее, чем во время недавнего пика в 2017 году. Однако чувство уверенности в сфере услуг, строительства и потребления снизилось больше.
Перспективы экономического роста ухудшаются
Прогноз роста у торговых партнеров Эстонии ухудшился, но внешний спрос должен продолжать обеспечивать экспортные возможности в этом году. Китай, в условиях нетерпимости к распространению коронавируса, осторожно возобновляет работу своей экономики, что постепенно ослабит глобальные перебои в поставках, но эффект не может быть быстрым. Перебои в производстве и поставках, высокие цены на производственные и потребительские товары, а также повышенная неопределенность будут по-прежнему сдерживать рост. В то же время, фирмы по-прежнему способны переложить повышение цен на свою продукцию на другие фирмы и конечных потребителей, что отражается в быстрой инфляции. В этом году ожидается рост в ряде видов деятельности сектора услуг, которые больше других пострадали от пандемии, но его может сдерживать снижение покупательной способности.
Дополнительный вклад в частное потребление должен внести высокий уровень использования сбережений, рост числа иностранных туристов и приток украинских военных беженцев, которые в начале года составляли 3% населения Эстонии. Хотя ближайшие перспективы роста для Эстонии и наших торговых партнеров ухудшаются, в этом году ожидается рост экономики. Прогноз экономического роста Swedbank, опубликованный в начале апреля, составляет 1,5%.