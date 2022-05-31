Аналитик: прогноз экономического роста в Эстонии ухудшается

Несмотря на снижение покупательной способности, частное потребление в первом квартале росло исключительно высокими темпами. Наибольший рост был отмечен в сфере одежды и обуви, транспорта, досуга и культуры, а также проживания и питания – то есть в сфере товаров и услуг, которые больше всего пострадали во время пандемии. Хотя жители Эстонии увеличили свое потребление за рубежом, рост потребления нерезидентов в Эстонии внес значительный вклад в увеличение частного потребления.

Если в последнем квартале прошлого года добавленная стоимость снизилась только в пяти основных видах деятельности, то в первом квартале этого года снижение уже распространилось на восемь видов деятельности. Наибольшее влияние на рост (на целый процентный пункт) оказало падение добавленной стоимости в производстве энергии. Помимо производства энергии, другим основным фактором, повлиявшим на рост, стала оптовая и розничная торговля и финансовое посредничество.

Две трети экономического роста в первом квартале пришлись на два сектора – ИКТ и обрабатывающую промышленность. В то время как сектор ИКТ быстро растет, и его вклад в рост уже некоторое время остается значительным, рост обрабатывающей промышленности значительно замедлился из-за снижения добавленной стоимости в этом секторе в начале прошлого года и связанной с этим низкой базы. В то же время обрабатывающая промышленность смогла вырасти благодаря высокому внешнему спросу, а товарный экспорт вырос на 11%. Помимо этих двух видов деятельности, другой важный вклад в рост внесли транспорт, гостиницы и рестораны, профессиональная и техническая деятельность, а также налоги, включаемые в ВВП. Быстрый рост в сфере услуг размещения и питания также был поддержан низкой базой в начале прошлого года. Особенно сильный рост продемонстрировало размещение. Хотя путешествия набирают обороты, и число иностранных туристов, остановившихся в Эстонии в марте, уже почти в девять раз превысило показатель годичной давности, этот показатель на 38% ниже уровня допандемического 2019 года.

Быстрый рост цен привел к очень быстрым темпам роста в текущих ценах. В первом квартале он достиг 19,7%, а двузначные цифры роста сохраняются со второго квартала прошлого года.

Прекращение крупных вложений от Volkswagen удерживает инвестиции в состоянии сильного спада

Инвестиции снижаются с третьего квартала прошлого года, и в этом квартале снижение продолжится. Это связано с окончанием периода со второй половины 2020 года до первой половины прошлого года, когда завершились основные инвестиции Volkswagen в его эстонское подразделение. Однако это окажет нейтральное или умеренное влияние на экономический рост, так как ранее увеличение инвестиций, а теперь их снижение, также отражается на импорте. В то же время инвестиции в корпоративный, государственный сектор и сектор домашних хозяйств снизились. В первом квартале инвестиции упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост чистого экспорта поддержал рост ВВП

Увеличение экспорта на 13% было поддержано сильным ростом экспорта как товаров, так и услуг. Однако увеличение импорта на 4% было обусловлено значительным ростом импорта товаров, при снижении импорта услуг. Хотя чистый экспорт, или разница между экспортом и импортом, в первом квартале этого года был невелик, в прошлом году импорт был значительно больше экспорта, поэтому увеличение чистого экспорта в этом году внесло хороший вклад в рост ВВП.

Увеличение запасов на предприятиях также внесло значительный вклад в экономический рост

В первом квартале запасы предприятий были исключительно высокими, что внесло значительный вклад в рост ВВП. Например, в постоянных ценах изменение запасов как доля ВВП составляло 4% в первом квартале прошлого года, но в этом году оно достигает 13%. Это самый высокий показатель за всю опубликованную историю ВВП Эстонии. Например, средний показатель за последние 10 лет составляет чуть более 1%.