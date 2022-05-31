ФОТО | В порту Мууга начали работать самые мощные в Эстонии контейнерные краны

Компания HHLA TK Estonia осуществила крупнейшую инвестицию десятилетия, поставив в Мууга два больших контейнерных крана, способные обслуживать крупнейшие ходящие в Балтийском море суда класса post-Panamax, вмещающие в четыре раза больше контейнеров, чем те, которые терминал мог обслуживать ранее.



Во вторник на торжественной церемонии министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и председатель правления концерна HHLA Анжела Титцрат запустили краны в работу, окрестив их «Альфа» и «Браво».



«Кризисы в ближайшие годы значительно охладят экономику как Эстонии, так и всего региона. Тем более нам необходимо найти новые способы реструктуризации существующих торговых потоков, выделить Эстонию как важные министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.



Председатель правления концерна HHLA Анжела Титцрат сказала: «Новые крупные контейнерные краны помогут HHLA TK полностью использовать свой потенциал для обработки существующих и будущих грузопотоков. Мы инвестировали более пяти миллионов евро, чтобы иметь возможность обслуживать суда, перевозящие в четыре раза больше контейнеров, чем сейчас. В будущем заходы в порт Мууга станут для международных судоходных компаний более привлекательными и эффективными. Благодаря росту пропускной способности значительно увеличатся возможности Эстонии как мультимодального логистического центра Северной Европы».



Председатель правления Таллиннского сказал на церемонии, что порт Мууга уже является и продолжит быть быстро развивающимися торговыми воротами, использующими умные решения: «Возможность обработки дополнительных контейнеров, несомненно, повысит привлекательность порта, но мы должны продолжать усердно работать и инвестировать, чтобы укрепить свои позиции в качестве основного центра мультимодальной логистики в регионе. Речь идет о постоянном развитии инфраструктуры, внедрении цифровых решений и подключении к трассе Rail Baltica».



Председатель правления HHLA TK Estonia Рийа Силлаве сказала, что краны готовы к работе, и интерес операторов к терминалу явно возрос: «На сегодня новые контейнерные краны готовы к эксплуатации и уже успешно обслужили первые крупнотоннажные суда, что поспособствовало для нас успеху первой половины этого года».



Контейнерные краны HHLA TK Estonia прибыли в Эстонию из гамбургского терминала Бурхардкай в июле прошлого года и были установлены и подготовлены к работе в терминале Мууга к концу апреля этого года. Первое судно, которое они обслужили, это Venta Maersk компании A.P. Moller – Maersk. Его длина составляет 200 метров, и оно может вместить 3600 контейнеров TEU.



HHLA TK Estonia является частью ведущего европейского логистического концерна Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), который управляет контейнерными терминалами в Гамбурге, Одессе, Триесте и Мууга, а также логистическими соединениями и интермодальными центрами во многих регионах Центральной и Восточной Европы.



STS-краны (ship-to shore) HHLA TK Estonia:

· Грузоподъемность 70 тонн, охват стрелы 50 метров

· Высота 73 метра и возможность обслуживать самые крупные ходящие в Балтийском море контейнеровозы

· Расположены на 17 причале контейнерного терминала Мууга

· Прибыли в Эстонию летом 2021 года из Гамбурга (Германия)

· Краны построены в 2004 году

