ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Таллинн не будет отменять из-за украинских беженцев бесплатное школьное питание

25 мая в группе “VABA SÕNA” в Facebook появился пост, в котором содержался ряд утверждений. Например, утверждалось, что проживающие на теплоходе украинцы не желают работать, потому что государство им ежедневно платит ни за что. В качестве источника автор поста сослался на "хорошего знакомого". На уточняющий вопрос журналиста EPL автор не ответил.

В конце поста было сказано: в то время, как государство платит беженцам, в Таллинне отменят для эстонских детей бесплатное школьное питание.

Пост был перепечатан более 50 раз, набрал почти 3000 просмотров в группе, насчитывающей 7700 участников.

Что утверждается?

Автор поста утверждает, что проживающие на пароме компании Tallink беженцы не хотят идти работать на близлежащие предприятия, потому что получают от государства 50 евро в день, и ни в чем нужды не знают.

Также утверждалось, что в столичных школах отменят для эстонских детей бесплатное питание, за него теперь родители должны будут платить.

Как обстоят дела на самом деле?

Мы уже не раз касались темы о том, какова жизнь украинцев на борту теплохода, Повторим еще раз.

В случае, если беженец ходатайствует о временной защите, то есть хочет остаться здесь по меньшей мере на год, то в отношении него действуют те же самые права и обязанности, как и для гражданина Эстонии. В том числе и различные пособия. К примеру, медицинское страхования и прожиточное пособие.

Прожиточное пособие нуждающимся в денежной помощи людям платит местное самоуправление. Размер пособия зависит от прожиточного минимума и собственных доходов людей.

Прожиточный минимум для одинокого человека или на первого члена семьи составляет 150 евро в месяц, и 120 евро на второго и каждого следующего члена семьи. Прожиточный минимум для каждого несовершеннолетнего члена семьи составляет 180 евро в месяц. На основании таких критериев получают пособие как жители Эстонии, так и получившие временную защиту военные беженцы.