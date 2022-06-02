ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Таллинн не будет отменять из-за украинских беженцев бесплатное школьное питание
Пособия и другие деньги, выделяемые властями на украинских военных беженцев, вызывают в некоторых жителях Эстонии смешанные чувства и заставляют верить в безосновательные утверждения, пишет EPL.
25 мая в группе “VABA SÕNA” в Facebook появился пост, в котором содержался ряд утверждений. Например, утверждалось, что проживающие на теплоходе украинцы не желают работать, потому что государство им ежедневно платит ни за что. В качестве источника автор поста сослался на "хорошего знакомого". На уточняющий вопрос журналиста EPL автор не ответил.
В конце поста было сказано: в то время, как государство платит беженцам, в Таллинне отменят для эстонских детей бесплатное школьное питание.
Пост был перепечатан более 50 раз, набрал почти 3000 просмотров в группе, насчитывающей 7700 участников.
Что утверждается?
Автор поста утверждает, что проживающие на пароме компании Tallink беженцы не хотят идти работать на близлежащие предприятия, потому что получают от государства 50 евро в день, и ни в чем нужды не знают.
Также утверждалось, что в столичных школах отменят для эстонских детей бесплатное питание, за него теперь родители должны будут платить.
Как обстоят дела на самом деле?
Мы уже не раз касались темы о том, какова жизнь украинцев на борту теплохода, Повторим еще раз.
В случае, если беженец ходатайствует о временной защите, то есть хочет остаться здесь по меньшей мере на год, то в отношении него действуют те же самые права и обязанности, как и для гражданина Эстонии. В том числе и различные пособия. К примеру, медицинское страхования и прожиточное пособие.
Прожиточное пособие нуждающимся в денежной помощи людям платит местное самоуправление. Размер пособия зависит от прожиточного минимума и собственных доходов людей.
Прожиточный минимум для одинокого человека или на первого члена семьи составляет 150 евро в месяц, и 120 евро на второго и каждого следующего члена семьи. Прожиточный минимум для каждого несовершеннолетнего члена семьи составляет 180 евро в месяц. На основании таких критериев получают пособие как жители Эстонии, так и получившие временную защиту военные беженцы.
Утверждение, что беженцы якобы получают каждый день на руки 50 евро, неверное, сказал кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару. Расходы по размещению беженцев на борту теплохода государство компенсирует непосредственно судоходной компании Tallink, а не самим беженцам. В сутки за одного беженца платят 35 евро. Если бы беженец получал ежедневно на руки 50 евро, то в месяц это бы означало 1500 евро. По словам Валдару, это нереальный сценарий.
Второе утверждение о скорой отмене в Таллинне бесплатного школьного питания тоже не соответствует действительности. Советник по коммуникациям Министерства образования и науки Мари Аннус отметила, что хотя организация бесплатных школьных обедов - задача содержателя школы, государство их продолжает поддерживать. "Государство выделяет на питание учащихся один евро в день на человека. Местные самоуправления также добавляют определенную сумму", - сказала она.
К примеру, власти Таллинна недавно сообщили, что даже увеличат с осени сумму финансирования школьного питания. "Об отмене бесплатного школьного питания нет и речи, нет в планах обсуждать это и в будущем. Система бесплатного питания будет действовать во всех таллиннских муниципальных школах и на всех ступенях школьного обучения", - сообщил руководитель столичного Департамена образования Андрес Паюла.
Он отметил, что город предусмотрел в дополнительном бюджете повышение выделяемой на школьный обед суммы: с нового учебного года на одного школьника эта сумма повысится с 1,34 до 1,56 евро.
Вердикт:
ложь. Во-первых, живущие на судне беженцы не получают ежесуточно 50 евро. Во-вторых, бесплатное школьное питание в Таллинне не упраздняется.