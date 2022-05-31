КаПо задержала мужчину, которого подозревают в поддержке агрессии России в Украине. В чем она выражалась?

Мужчину подозревают в том, что он сознательно и непосредственно поддерживал агрессию Российской Федерации на территории Укарины. Вчера с санкции суда мужчина взят под стражу.

Как уточнила в социальных сетях КаПо, подозреваемый хотел пожертвовать российской армии находившиеся в его распоряжении дроны.

Прокурор Госпрокуратуры Мелинда Юленд напомнила, что присоединение к акту агрессии зарубежного государства, участие в нем или его поддержка влекут в ЭР наказание вплоть до лишения свободы на срок на пати лет.

Как поддержка агрессии рассматриваются приобретение или финансирование закупки для различных подразделений российской армии необходимой техники.

"Незаконная поддержка может состоять, к примеру, в денежной или другой материальной помощи, которой желают поддержать российскую агрессию в Украине", - пояснил глава бюро КаПо Харрис Пуусепп.

Если кто-либо заметил в интернете или другом общественном пространстве подобные призывы, то КаПо просит обязательно сообщить об этом по электронной почте info24@kapo.ee или телефону (+372) 612 1455.

Следствие по данному делу ведет КаПо, руководит расследованием Госпрокуратура.