Пьяный мужчина чуть не устроил пожар в центре Таллинна

30 мая в 17.27 житель улицы Якоби в центре Таллинна позвонил в центр тревоги и сообщил, что его пьяный сосед поджег что-то в своей квартире. К моменту прибытия спасателей соседи уже начали тушить самостоятельно. Возгорание возле плиты было окончательно устранено командой пожарных в 18.03.