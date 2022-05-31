31.05.2022, 11:29
Пьяный мужчина чуть не устроил пожар в центре Таллинна
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp
Пьяный сосед стал причиной возгорания. Соседи вызвал спасателей, но к моменту их прибытия уже начали тушить огонь самостоятельно.
30 мая в 17.27 житель улицы Якоби в центре Таллинна позвонил в центр тревоги и сообщил, что его пьяный сосед поджег что-то в своей квартире. К моменту прибытия спасателей соседи уже начали тушить самостоятельно. Возгорание возле плиты было окончательно устранено командой пожарных в 18.03.
Затем помещения проветрили, а человека в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу на карете скорой помощи. Перед уходом спасатели установили на лестничной клетке еще один дымовой датчик. Об инциденте сообщили в отдел социального обеспечения районной управы.