СТАТИСТИКА | Компания Wise провела исследование: каждый третий молодой человек хочет работать в технологической компании или стартапе

«Интерес молодых к сфере технологий не может не радовать, но результаты исследования показывают и наличие узких мест, которые мы должны активно устранять. Одной из проблем во всем секторе является бросающийся в глаза недостаток женщин на технических позициях. Чтобы это изменить, мы должны больше обращать внимание на образование молодежи, и открывать возможности мира технологий особенно для девочек», призывает компании действовать Ларс Трунин.

Каждый третий респондент (34%) хочет в будущем работать в технологической компании или стартапе. В сфере технологий хочет работать почти четверть (23%) молодежи. Этот показатель выше показателя 2018 года, но ниже, чем в исследовании 2021. Если по сравнению с прошлым годом среди эстонцев этот показатель остался на том же уровне, то среди представителей других национальностей он вырос более чем на треть до 39%.

Интерес к сфере технологий по-прежнему выше среди молодых людей мужского пола. Учиться на какой -либо, связанной с технологиями, специальности, заинтересованы более трети (36%) молодых людей, и всего 11% девушек

Интерес к образованию в сфере технологий больше всего вырос в сельских регионах. В отличие от исследования 2021 года, интерес к технологиям в этом году выше среди живущих за пределами Таллинна молодых людей. В сельской местности этот интерес вырос с 23 до 36%.

Образование в сфере технологии интересует около четверти или 23% молодежи. После небольшого снижения интереса в прошлом году, он вернулся на уровень 2018 года. Из них 7% планирует обязательно пойти учиться на какую-либо специальность, связанную с технологиями, и 16% считают это вероятным.

«Сегодня молодые люди понимают, что технологии стали естественной частью нашей каждодневной жизни. Благодаря знаниям в сфере технологий удалось обновить некоторые устаревшие практики и в целом вывести наше общество вперед. Поэтому молодые люди все больше придают значение образованию в этой области, независимо от того, хотят ли они стать учителем, ветеринаром, маркетологом или дизайнером», объясняет руководитель продукта в Wise Ларс Трунин.

«Множество начинаний в этой сфере уже запущено, но работы еще предстоит много. В Wise мы, например, запустили серию мероприятий Wise Women Code, где предлагаем женщинами, заинтересованным в программировании, пополнить свои знания и создать сеть знакомств. Для более молодой части целевой аудитории мы в Wise, вместе с экспертами, разработали материалы по изучению предпринимательства, вдохновляем молодежь с помощью менторства и семинаров, а также, опираясь на более ранние исследования, привлекаем своих великолепных работников в качестве позитивного примера», добавил он.

Исследование провела компания Kantar Emor весной 2022 года, используя веб-интервью, то есть CAWI- метод. Целевая аудитория была сформирована из учеников 9 класса основной школы, гимназии или другого заведения, предоставляющего среднее образование. В исследовании приняли участие 344 учащихся.

Wise – это международная технологическая компания, которая создает лучший способ для перемещения денег по всему миру. Wise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Речь идет об одной из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний в мире, которая нотирована на Лондонской бирже с обозначением WISE. Услугами Wise пользуется более 13 миллионов частных и бизнес-клиентов, ежемесячный оборот компании в международных платежах составляет 7 миллиардов евро, что экономит клиентам компании более одного миллиарда евро в год.