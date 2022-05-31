Рийгикогу приглашает отметить День флага Эстонии

В субботу, 4 июня, в Эстонии отмечается 138 годовщина флага Эстонии. Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в субботу, у подножия башни «Длинный Герман» в Губернаторском саду. Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 11:00–17:00.

Флаг будет поднят под аккомпанемент гимна Эстонской Республики. В церемонии поднятия флага примут участие представители школы Азери и Общества мужской песни Эстонии.

С речью выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, академических и патриотических обществ и объединений.

Выступят Военный оркестр и хоры Эстонского общества женского хорового пения и Эстонского общества мужского хорового пения. В исполнении хоров прозвучат произведения «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 11:00 до 17:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя. В этом году исполнится 138 лет со дня освящения флага

Программа церемонии поднятия государственного флага.

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