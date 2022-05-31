Экономика
31.05.2022, 07:44

Эстонская клубника в этом году будет дороже

 (4)
Eesti maasikad
Eesti maasikad
ФОТО: Õhtuleht | Karin Jaanus

Эстонские фермеры надеются, что холодная весна не помешает им собрать хороший урожай клубники.

Сами ягоды будут стоить дороже, чем в прошлом году, а их точная цена определится под воздействием многих факторов, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

По словам фермеров, из-за роста стоимости энергоресурсов фиксированные расходы увеличились минимум на 30%, что отразится и на ценах для потребителей.

Подорожавшие удобрения на цены повлияют меньше, потому что клубничные фермеры запасли удобрения на этот год еще зимой.

На хуторе "Лаури" в Южной Эстонии прогнозируют первый урожай с открытых грядок к Иванову дню, а с накрытых грядок клубнику начнут собирать уже через пару недель.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии