Эстонская клубника в этом году будет дороже

Сами ягоды будут стоить дороже, чем в прошлом году, а их точная цена определится под воздействием многих факторов, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

По словам фермеров, из-за роста стоимости энергоресурсов фиксированные расходы увеличились минимум на 30%, что отразится и на ценах для потребителей.

Подорожавшие удобрения на цены повлияют меньше, потому что клубничные фермеры запасли удобрения на этот год еще зимой.

На хуторе "Лаури" в Южной Эстонии прогнозируют первый урожай с открытых грядок к Иванову дню, а с накрытых грядок клубнику начнут собирать уже через пару недель.

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