Новости Эстонии
30.05.2022, 19:00

Эстонцы заняли два призовых места в международном турнире по "Что? Где? Когда?" в Пярну

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Команда чемпионов "В гостях у Малкольма XD"
Команда чемпионов "В гостях у Малкольма XD"
Ekspress Meedia | Фото: Борис Цилевич

В Пярнуском отеле Strand завершился двухдневный фестиваль интеллектуальных игр "Пярнуская сова", в рамках которого лучшие знатоки Европы и США выяснили отношения в "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринге" и "Своей игре".

Турнир по "Что? Где? Когда?" проходил по правилам спортивной версии знаменитой игры. Вопросы задавались для всех команд в зале, после минуты обсуждения они сдавали ответы в письменном виде, за каждый правильный ответ давалось одно очко. Лучший результат показала сборная "В гостях у Малкольма XD", составленная из знатоков Чехии и Польши, ответившая на 70 вопросов из 90. Второе и третье место завоевали таллиннские команды: "Вихасоо-21" (капитан Алексей Макагонов) и "Панические атаки" (капитан Артемий Беляев).

Полные результаты турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Турнир по спортивной "Своей игре" выиграл представитель таллинской команды "Вихасоо-21", а в финале "Брейн-ринга" вильнюсская команда "Олеги Литвы" переиграла эстонский "Black Label", который возглавляет депутат Рийгикогу Андрей Коробейник.

Информационным спонсором фестиваля был портал Delfi.

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