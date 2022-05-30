Эстонцы заняли два призовых места в международном турнире по "Что? Где? Когда?" в Пярну

Турнир по "Что? Где? Когда?" проходил по правилам спортивной версии знаменитой игры. Вопросы задавались для всех команд в зале, после минуты обсуждения они сдавали ответы в письменном виде, за каждый правильный ответ давалось одно очко. Лучший результат показала сборная "В гостях у Малкольма XD", составленная из знатоков Чехии и Польши, ответившая на 70 вопросов из 90. Второе и третье место завоевали таллиннские команды: "Вихасоо-21" (капитан Алексей Макагонов) и "Панические атаки" (капитан Артемий Беляев).