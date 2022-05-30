Эстонцы заняли два призовых места в международном турнире по "Что? Где? Когда?" в Пярну(1)
В Пярнуском отеле Strand завершился двухдневный фестиваль интеллектуальных игр "Пярнуская сова", в рамках которого лучшие знатоки Европы и США выяснили отношения в "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринге" и "Своей игре".
Турнир по "Что? Где? Когда?" проходил по правилам спортивной версии знаменитой игры. Вопросы задавались для всех команд в зале, после минуты обсуждения они сдавали ответы в письменном виде, за каждый правильный ответ давалось одно очко. Лучший результат показала сборная "В гостях у Малкольма XD", составленная из знатоков Чехии и Польши, ответившая на 70 вопросов из 90. Второе и третье место завоевали таллиннские команды: "Вихасоо-21" (капитан Алексей Макагонов) и "Панические атаки" (капитан Артемий Беляев).
Полные результаты турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Турнир по спортивной "Своей игре" выиграл представитель таллинской команды "Вихасоо-21", а в финале "Брейн-ринга" вильнюсская команда "Олеги Литвы" переиграла эстонский "Black Label", который возглавляет депутат Рийгикогу Андрей Коробейник.
Информационным спонсором фестиваля был портал Delfi.