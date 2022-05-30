30.05.2022, 18:42
ФОТО | Законопроект о повышении детских пособий прошел в Рийгикогу первое чтение
В понедельник во второй половине дня на пленарном заседании Рийгикогу в первом чтении обсуждался законопроект о повышении семейных пособий, вызвавший большие трения между партиями правящей коалиции (центристами и рейформистами).
Как уже сообщалось, Центристская партия во главе с лидером партии Юри Ратасом и председателем парламентской фракции Яанусом Карилайдом продвигала данный законопроект, а Партия реформ была категорически против.
За законопроект выступили также оппозиционные партии - RE, Isamaa ("Отечество") и социал-демократы.
Партия реформ предложила отклонить рассмотрение законопроекта. За это предложение проголосовали 32 депутата, 56 были против.
Парламентарии могут представлять свои поправки в законопроект до 1 июня.