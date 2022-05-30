Умное оружие: Минобороны назвало победителей конкурса интеллектуальных проектов

В число поддерживаемых проектов вошли платформа обмена тактическими данными, совместимая с системой управления боем, разработка инфракрасной тепловой камеры для спутников и дронов одновременно, система обучения мин направленного поражения, решение смешанной реальности для бронетехники, совместимая с разными платформами гиростабилизированная оптоэлектронная система, универсальная контейнерная система для обеззараживания, мытья транспортных средств и оборудования.

«Состоявшийся в девятый раз конкурс ежегодно обеспечивает нашу оборонную промышленность инновационными решениями и технологиями с экспортным потенциалом. Кроме того, в ходе реализации каждого поддержанного проекта мы также возвращаем дополнительные деньги в нашу экономику», – сказала вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны Тийна Уудеберг.

«Конкурс дает многим эстонским предприятиям первоначальный практический опыт разработки инновационных продуктов оборонной промышленности. Кроме того, Министерство обороны помогает предприятиям привлекать иностранные средства из Европейского оборонного фонда для дальнейшего развития продукции и способствует бизнес-дипломатии, поддерживая предприятия в выходе на зарубежные рынки. В течение 2013–2021 годов мы поддержали в общей сложности 41 проект на сумму 3 миллиона евро», – добавила Уудеберг.

По словам вице-канцлера Тийны Уудеберг, здесь очень важно сотрудничество между оборонной промышленностью и Силами обороны, поскольку для разработки наилучших решений оборонная промышленность нуждается в советах и ​​рекомендациях экспертов из Сил обороны. Это также создает хорошую возможность для тестирования продукции в Силах обороны. «Нам важно быть в курсе новейших решений и проектов в этой области, которые мы могли бы при необходимости использовать для укрепления обороноспособности Эстонии», – отметила вице-канцлер.