Умное оружие: Минобороны назвало победителей конкурса интеллектуальных проектов(3)
Министерство обороны в этом году поддержит семь инновационных, интеллектуальных проектов по продукции эстонских предприятий оборонной промышленности, которые приняли участие в конкурсе проектов развития оборонной промышленности.
В число поддерживаемых проектов вошли платформа обмена тактическими данными, совместимая с системой управления боем, разработка инфракрасной тепловой камеры для спутников и дронов одновременно, система обучения мин направленного поражения, решение смешанной реальности для бронетехники, совместимая с разными платформами гиростабилизированная оптоэлектронная система, универсальная контейнерная система для обеззараживания, мытья транспортных средств и оборудования.
«Состоявшийся в девятый раз конкурс ежегодно обеспечивает нашу оборонную промышленность инновационными решениями и технологиями с экспортным потенциалом. Кроме того, в ходе реализации каждого поддержанного проекта мы также возвращаем дополнительные деньги в нашу экономику», – сказала вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны Тийна Уудеберг.
«Конкурс дает многим эстонским предприятиям первоначальный практический опыт разработки инновационных продуктов оборонной промышленности. Кроме того, Министерство обороны помогает предприятиям привлекать иностранные средства из Европейского оборонного фонда для дальнейшего развития продукции и способствует бизнес-дипломатии, поддерживая предприятия в выходе на зарубежные рынки. В течение 2013–2021 годов мы поддержали в общей сложности 41 проект на сумму 3 миллиона евро», – добавила Уудеберг.
По словам вице-канцлера Тийны Уудеберг, здесь очень важно сотрудничество между оборонной промышленностью и Силами обороны, поскольку для разработки наилучших решений оборонная промышленность нуждается в советах и рекомендациях экспертов из Сил обороны. Это также создает хорошую возможность для тестирования продукции в Силах обороны. «Нам важно быть в курсе новейших решений и проектов в этой области, которые мы могли бы при необходимости использовать для укрепления обороноспособности Эстонии», – отметила вице-канцлер.
В этом году на конкурс было подано 11 заявок от 12 предприятий. Общая стоимость проектов составила 2,55 млн евро, и от Министерства обороны было запрошено 1,13 млн евро.
Список проектов, получивших субсидию в 2022 году
Wayren OÜ/Defencelab OÜ „Tactical Data Exchange Platform with Armoured Troops Awareness System Integration“
Субсидия 71 184 евро, 45% от общей стоимости проекта.
Hevi Optronics OÜ „Development of control electronics and software for gyrostabilized electro-optical systems“
Субсидия 74 655 евро, 45% от общей стоимости проекта.
Defensphere OÜ „Vegvisir Mixed Reality Situational Awareness System“
Субсидия 199 731 евро, 45% от общей стоимости проекта.
Milson OÜ „Directional Mine Training System“
Субсидия 15 156 евро, 45% от общей стоимости проекта.
SpaceIT OÜ „MilCaM: Multi-Sensor Thermal Infrared Camera for Satellites and Drones“
Субсидия 103 725 евро, 45% от общей стоимости проекта.
Bristol Trust OÜ „Universal Container“
Субсидия 200 000 евро, 31% от общей стоимости проекта.
Конкурс проектов развития является основной поддержкой Министерства обороны, направленной на развитие оборонной продукции эстонских предприятий.
Бюджет конкурса составляет до 700 000 евро. Максимально один проект может получить субсидию в размере 200 000 евро. Субсидия Министерства обороны на один проект развития в общем случае составляет 25%, но в зависимости от потенциала проекта может достигать 45% от общей стоимости проекта.
Заявки оценивала комиссия, состоящая из представителей Министерства обороны, Сил обороны, органов внутренней безопасности, ведомств, управляющих экономическим развитием Эстонии, и университетов.
Подробнее о конкурсе: https://kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendusprojektide-konkurss-2022