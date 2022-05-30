Министерство образования получит из дополнительного бюджета более 77 млн. Куда пойдут эти деньги?

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в настоящее время в эстонских учебных заведениях обучаются около 5 000 детей и подростков из Украины, и еще большее количество поступит осенью.

"Для того чтобы беженцы могли как можно лучше прижиться в нашем обществе, мы считаем важным поддерживать изучение государственного языка", - пояснила министр Керсна. "На деньги из дополнительного бюджета мы будем поддерживать интеграцию детей из Украины в эстонские учебные заведения. Чтобы способствовать изучению национального языка, мы планируем организовать летом языковые лагеря, где дети из Украины смогут заниматься эстонским языком вместе с эстоноязычными детьми. С осени мы хотим предложить украинским детям более интенсивное изучение языка, например, по методу языкового погружения".

В общей сложности почти 7 миллионов евро будет направлено на поддержку изучения языка и интеграции, из которых 2,8 миллиона евро пойдут на организацию интеграционных лагерей. Открыт прием заявок на организацию таких лагерей.

Дополнительная поддержка планируется для школ, присоединившихся к программе языкового погружения, а также для детских садов и основных школ, в которых 10% или более детей не являются эстонцами. Дополнительные деньги также предназначены для покрытия расходов на учебные материалы и повышение квалификации учителей. Бесплатный электронный учебный курс Keeleklikk будет подкреплен украиноязычным учебником, объясняющим особенности эстонского языка для носителей украинского языка.

Поддержка обучения военных беженцев на всех уровнях образования

На создание дополнительных мест в системе дошкольного образования будет выделено 16,3 млн евро. Общее финансирование места для одного ребенка в месяц составляет 465 евро, а финансирование осуществляется на основе данных о детях из Украины, зарегистрированных в Эстонской инфосистеме образования (EHIS). Основное финансирование включает, помимо прочего, расходы на оплату труда учителей и другого персонала, а также необходимые учебные материалы.