Очередная страна решила отказаться от оплаты российского газа в рублях

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в адрес Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", - говорится в сообщении.

Если поставки будут прекращены, Orsted сможет компенсировать недостающие объемы.

Сотрудничество "Газпрома" с Данией началось в 2006 году, когда было подписано соглашение о поставках природного газа по газопроводу "Северный поток", определившее основные условия закупки российского газа местной компанией Dong Naturgas A/S (в настоящее время - Orsted) в течение 20 лет. Поставки начались 8 ноября 2011 года с вводом в эксплуатацию первой нитки упомянутой магистрали.

В год Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.

Россия требует, чтобы импортеры газа с 1 апреля оплачивали его поставки рублями, в соответствии с новым президентским указом. Предполагается, что иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа "К", перечислять туда деньги за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет менять валюту на рубли и переводить рубли "Газпрому".

Поставки российского газа в Польшу, Болгарию и Финляндию уже прекращены из-за отказа этих стран перейти на расчеты за газ в рублях.