30.05.2022, 15:18
Одно место в Школе свободы для украинских детей обойдется государству в 506 евро в месяц
ФОТО: Ekspress Meedia | Jassu Hertsmann
В столице открывается Школа свободы для детей, бежавших от войны в Украине. Хотя окончательная стоимость создания и содержания учебного заведения еще предстоит определить, Министерство образования и науки сообщило, что одной учебное место обойдется государству в 506 евро в месяц.
Об этом сказала Delfi вице-канцлер в области общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийна Пылд.
В названную сумму входят расходы на преподавательский состав, директора и прочий персонал, учебные пособия, расходы на содержание здания, языковое обучение.
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