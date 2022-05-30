Новости Эстонии
30.05.2022, 15:18

Одно место в Школе свободы для украинских детей обойдется государству в 506 евро в месяц

 
Ukraina lapsed Tartu Puškini koolis
Ukraina lapsed Tartu Puškini koolis
ФОТО: Ekspress Meedia | Jassu Hertsmann

В столице открывается Школа свободы для детей, бежавших от войны в Украине. Хотя окончательная стоимость создания и содержания учебного заведения еще предстоит определить, Министерство образования и науки сообщило, что одной учебное место обойдется государству в 506 евро в месяц.

Об этом сказала Delfi вице-канцлер в области общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийна Пылд.

В названную сумму входят расходы на преподавательский состав, директора и прочий персонал, учебные пособия, расходы на содержание здания, языковое обучение.

Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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