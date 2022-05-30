Президент Карис: если Европа сохранит единство, ждать победы Украины будет недолго

Комментируя частые телефонные беседы президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Карис отметил, что часть государственных деятелей, вероятно, полагает, что когда война завершится, можно будет спокойно жить дальше.

"Главное, чтобы не нарушилось единство Европы. Дипломатия будет продолжаться, другой вопрос, надо ли ей продолжаться на таком высоком уровне", - сказал он.

По мнению Кариса, поворот военных действий в пользу Украины будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Киева западными странами.

"Они ведь во многом воюют и за нас. Теперь им дают более современное оружие, проводят обучение. Если это продолжится, то, наверное, удастся и выгнать российские войска", - пояснил он.

По словам эстонского президента, необходимо также продолжать с санкциями против Москвы, и самое важное, чтобы Запад сохранял единство и поддерживал Украину.

"Чтобы мы показывали не только украинцам, но и Путину, что расколоть единство Европы и Запада так просто не удастся. Если мы будем и дальше так действовать (единым фронтом - ред.), то ждать победы Украины будет недолго", - сказал Карис.