30.05.2022, 13:44
"Кто мы, украинские беженки?" Письмо украинки к эстоноземельцам
ФОТО: Erakogu |
“Уважаемые дамы, чтобы отвлечь вас от грустных мыслей о войне, мы приглашаем вас на экскурсию в Перевернутый дом”, — с улыбкой сказала волонтер в Тарту. “Спасибо, но мы можем провести вам экскурсию под названием “Перевернутая жизнь”, — иронично отметила одна из моих соотечественниц. Нам сложно, но мы не теряем чувства юмора и надежды. Мы — украинские военные беженки, приехавшие в Эстонию за спасением во время войны.