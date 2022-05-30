"Кто мы, украинские беженки?" Письмо украинки к эстоноземельцам

Меня зовут Анне Быкова, мне 30 лет, и месяц назад я приехала в Эстонию из Украины, где началась война. Мой дедушка был эстонцем, его звали Арво. В 1938 году он родился в городе Йыгева. Первую половину жизни мой дедушка прожил в Эстонии, а вторую — в Украине. Он всегда хотел вернуться на Родину, но не успел. Он умер 15 лет назад. Иногда я представляю, как он смотрит на происходящее с небес и … плачет.