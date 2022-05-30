Новости Эстонии
30.05.2022, 13:44

"Кто мы, украинские беженки?" Письмо украинки к эстоноземельцам

 
Анне Быкова
Анне Быкова
Анне Быкова
ФОТО: Erakogu |

“Уважаемые дамы, чтобы отвлечь вас от грустных мыслей о войне, мы приглашаем вас на экскурсию в Перевернутый дом”, — с улыбкой сказала волонтер в Тарту. “Спасибо, но мы можем провести вам экскурсию под названием “Перевернутая жизнь”, — иронично отметила одна из моих соотечественниц. Нам сложно, но мы не теряем чувства юмора и надежды. Мы — украинские военные беженки, приехавшие в Эстонию за спасением во время войны.

Меня зовут Анне Быкова, мне 30 лет, и месяц назад я приехала в Эстонию из Украины, где началась война. Мой дедушка был эстонцем, его звали Арво. В 1938 году он родился в городе Йыгева. Первую половину жизни мой дедушка прожил в Эстонии, а вторую — в Украине. Он всегда хотел вернуться на Родину, но не успел. Он умер 15 лет назад. Иногда я представляю, как он смотрит на происходящее с небес и … плачет.

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