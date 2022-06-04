04.06.2022, 08:30
В настоящее время в стране имеется антикризисный резерв на шесть дней. Что именно мы держим в запасе?(19)
Foto: Ilmar Saabas
В настоящий момент у Эстонского государственного центра запасов есть договоренность о хранении запасов продуктов питания на шесть дней, в будущем однако этот временной отрезок может вырасти до месяца.
Член правления AS Eesti Varude Keskus Прийт Энок, сообщил Maaleht, что Министерство сельской жизни, под началом которого они ранее находились, выразило необходимость увеличить государственные продовольственные запасы, и целью является хранение запасов, способных покрыть месячные потребности населения страны.