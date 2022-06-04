В настоящее время в стране имеется антикризисный резерв на шесть дней. Что именно мы держим в запасе?

Член правления AS Eesti Varude Keskus Прийт Энок, сообщил Maaleht, что Министерство сельской жизни, под началом которого они ранее находились, выразило необходимость увеличить государственные продовольственные запасы, и целью является хранение запасов, способных покрыть месячные потребности населения страны.

"Для выбора, что должно в эти запасы входить, был проведен ряд исследований. Правильнее всего, чтобы эти запасы состояли из разных компонентов - часть - продовольствие, которое можно использовать, скажем, в случае эвакуации, часть должна составлять необходимые для производства этого продовольствия системы, чтобы обеспечить работу пищевой промышленности, - пояснил Энок.