Новости Эстонии
04.06.2022, 08:30

В настоящее время в стране имеется антикризисный резерв на шесть дней. Что именно мы держим в запасе?

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Помимо продуктов питания, государство также хранит запас сырья для поддержания работы пищевой промышленности.
Помимо продуктов питания, государство также хранит запас сырья для поддержания работы пищевой промышленности.
Foto: Ilmar Saabas

В настоящий момент у Эстонского государственного центра запасов есть договоренность о хранении запасов продуктов питания на шесть дней, в будущем однако этот временной отрезок может вырасти до месяца.

Член правления AS Eesti Varude Keskus Прийт Энок, сообщил Maaleht, что Министерство сельской жизни, под началом которого они ранее находились, выразило необходимость увеличить государственные продовольственные запасы, и целью является хранение запасов, способных покрыть месячные потребности населения страны.

"Для выбора, что должно в эти запасы входить, был проведен ряд исследований. Правильнее всего, чтобы эти запасы состояли из разных компонентов - часть - продовольствие, которое можно использовать, скажем, в случае эвакуации, часть должна составлять необходимые для производства этого продовольствия системы, чтобы обеспечить работу пищевой промышленности, - пояснил Энок.

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