Обида на "понаехавших": почему украинцам не хотят сдавать жилье?

Конечно, найти съёмное жилье, да еще в Таллинне, да еще и по вменяемым ценам — сейчас действительно сродни квесту. Некоторые квартиры улетают, как горячие пирожки, не успев повисеть на сайте по сдаче недвижимости и часа. Люди даже не едут на «смотрины», соглашаются сразу же на любой подходящий вариант. Порой без мебели, с некоторыми недоделками и не самым свежим ремонтом. За недорогими однушками и двушками идет настоящая охота, иногда даже вполне успешная. Но в большинстве случаев на сайтах недвижимости квартиры висят месяцами, а все потому что арендаторы не хотят идти на разного рода уступки. В нынешних условиях роста цен практически на всё, люди стараются максимально выгодно сдать жилье. И часто беженцам эти цены не под силу. Не под силу первый взнос и оплата маклера, не под силу ежемесячная оплата аренды и постоянно растущие коммунальные платежи. Для тех же, кто сдает квартиры — это бизнес. А бизнесу нужна стабильность. Арендоры не хотят рисковать и получить взамен арендной платы — проблемы.