Начало недели погодой не порадует

Понедельник, 30.05

Ночью: Ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Во многих местах образуется туман. В начале ночи ветер западных направлений 2-7 м/с, после полуночи стихнет, утром ветер переменных направлений. Температура воздуха 2..8, на поверхности почвы местами может понизиться до 0°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В первой половине дня ветер переменных направлений 1-6, во второй половине дня ветер постепенно развернётся на восточную четверть 2-8 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье местами 10..13°С.

Вторник, 31.05

Ночью: Начиная с юга облачность увеличится и дожди распространятся в северном направлении. Осадки местами сильные и возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь, местами осадки сильные, возможна гроза. Ветер в основном северо-восточный, восточный 4-10, на северном побережье и в окрестностях Чудского озера до 12, порывы 15 м/с, во второй половине дня,начиная с юга Эстонии станет южных, а на островах северных направлений. Температура воздуха 11..16°С.

Среда, 01.06

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер повсеместно повернёт к южным направлениям, к утру развернётся на юго-западный и западный 6-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Днем: До обеда облачно с прояснениями,кратковременный дождь. Возможна гроза.После обеда облачность и осадки поредеют. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывы до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 13..18°С.

Четверг, 02.06

Ночью: Облачность уплотнится. В середине ночи зона осадков достигнет юга Эстонии, распространится к утру через материк. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями.Во многих местах пройдёт дождь. Вечером берегов Рижского залива достигнет новая зона осадков и распространится на материк. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье островов местами около 10°С.