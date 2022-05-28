Даже дождь не помешал: экскурсии по микрорайонам в центре Таллинна пользуются бешеной популярностью

"Прогулки по различным микрорайонам Кесклинна прошли как на эстонском, так и на русском языках, посетителей было значительно больше, чем предполагалось. Очевидно, что в следующем сезоне количество экскурсий будет увеличено", - сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм .

"В центре города располагается 21 микрорайон со своей особой историей, которая интересна всем горожанам - даже тем, кто ежедневно передвигается по их окрестностям. Мы организовываем подобные экскурсии по населенным пунктам уже несколько лет, и интерес к участию не угасает. Историю мест рассказывают опытные экскурсоводы Эдуард Кохльхоф, Оксана Яаксоо, Криста Хайнпалу и Лемми Эрин.