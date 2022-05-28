Теперь в эстонских водах плавают более полумиллиона молодых рыб

Особенно много было заселено мальков сига – 377 400, так как запасы сиговых в местных водах срочно нуждаются в пополнении. В этом году впервые был заселен и морской сиг – в залив Пакри выпустили 3200 личинок. Также продолжилось заселение сига в реку Пярну и Чудское озеро: 121 900 особей пярнуского полумигрирующего сига и 252 300 особей чудского сига соответственно.

В наши водоемы было выпущено 76 200 годовалых лососей, из них 26 000 – в две реки Финского залива (Пуртсе и Валгейыги) и 50 200 – в реку Пярну. В реки Пуртсе, Ягала и Валгейыги было заселено 10 300, а в реки Пярну – 6 200 двухлетних особей, всего 16 500 особей весом в среднем 150 граммов. В реку Кохтла было выпущено 120 двухлетних форелей, а река Нарва пополнилась 1 637 однолетними осетрами.

«Мы заселяем те виды, запасы которых сократились и которые не могут размножаться настолько, чтобы их популяция могла самостоятельно восстановиться», – объясняет Эне Саадре, советник отдела рыбоводства RMK. Рыбу разводят и выращивают в Пылуласком рыбопитомнике из икры и молоки, полученных от пойманных в природе рыб, также в Пылула выращивают племенное стадо для разведения лосося.

У всех одно- и двухлетних лососей отрезают жировой плавник, чтобы при вылове отличить их от тех, которые вылупились в дикой природе. 2500 двухлетних лососей также имеют индивидуальную метку, прикрепленную к их спинному плавнику, что позволяет получить данные об росте, миграции рыбы и т. д. после ее вылова. Индивидуальными метками также были помечены сто осетров. Все мальки сига были помечены путем купания в растворе хлорида стронция, который оставляет отпечаток на слуховом камешке рыбы.

«Метки дают ученым возможность во время исследований идентифицировать заселенную рыбу и таким образом изучать ее численность, состояние и пути миграции», – объясняет Саадре.