Новости Эстонии
28.05.2022, 11:57

В Пярну стартует международный турнир по "Что? Где? Когда?" и другим интеллектуальным играм

 
Mälumäng
Mälumäng
ФОТО: Ekspress Meedia | PRIIT SIMSON

28 мая в пярнуском отеле Strand стартует двухдневный фестиваль интеллектуальных игр. В программе - известные викторины: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра" и другие.

В турнире принимают участие команды из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Чехии, Швейцарии, США и других стран.

Следить за ходом борьбы можно с помощью телеграм-канала.

Информационную поддержку фестивалю оказывает портал RusDelfi.

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