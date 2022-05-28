28.05.2022, 11:57
В Пярну стартует международный турнир по "Что? Где? Когда?" и другим интеллектуальным играм
ФОТО: Ekspress Meedia | PRIIT SIMSON
28 мая в пярнуском отеле Strand стартует двухдневный фестиваль интеллектуальных игр. В программе - известные викторины: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра" и другие.
В турнире принимают участие команды из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Чехии, Швейцарии, США и других стран.
Следить за ходом борьбы можно с помощью телеграм-канала.
Информационную поддержку фестивалю оказывает портал RusDelfi.