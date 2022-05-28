Пыхья-Таллинн отметит День защиты детей на семейном празднике

“Отметим День детей богатым на приятные сюрпризы семейным днем, который начнется в 15 часов: выступят ансамбли из Таллиннском Коплиской школы интересам и фокусник. В то же время во дворе центра будут различные мастер-классы и развлечения для детей: маскот Муниципальной полиции и техника, научный автобус, Teater 316, библиотечный велосипед. Также можно будет поиграть в пузырьковом шару, посмотреть шоу мыльных пузырей, поучаствовать в мастер-классе спортклуба TAI-CHI и узнать больше о правилах ухода за зубами у представителей Таллиннской стоматологической поликлиники”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.