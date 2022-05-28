Новости Эстонии
28.05.2022, 10:50

Пыхья-Таллинн отметит День защиты детей на семейном празднике

 
Lasnamäe lastekaitsepäev 2017
Lasnamäe lastekaitsepäev 2017
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Пыхья-Таллинн отметит День защиты детей 1 июня во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) семейным праздником и соревнованием по скейтбордингу.

“Отметим День детей богатым на приятные сюрпризы семейным днем, который начнется в 15 часов: выступят ансамбли из Таллиннском Коплиской школы интересам и фокусник. В то же время во дворе центра будут различные мастер-классы и развлечения для детей: маскот Муниципальной полиции и техника, научный автобус, Teater 316, библиотечный велосипед. Также можно будет поиграть в пузырьковом шару, посмотреть шоу мыльных пузырей, поучаствовать в мастер-классе спортклуба TAI-CHI и узнать больше о правилах ухода за зубами у представителей Таллиннской стоматологической поликлиники”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Старейшина добавила, что в 17 часов во дворе на Кари, 13 начнется соревнование по езде на скейтборде, на которое приглашаются все желающие. В конце соревнования будут вручены призы.

Празднование Дня защиты детей начнется в 15 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13).

Программа:

15.00 - 17.00

На сцене:

- Выступления коллективов Таллиннской Коплиской школы по инетресам

- Фокусник

На месте:

- Маскот Муниципальной полиции (МуПо) снежный леопард Лаури

- Мастер-классы и техника МуПо

- Пузырьковые шар

- Уличные артисты Teater 316

- Мастер-классы Пыхья-Таллиннского молодежного центра

- Библиотечный велосипед

- Автобус научного театра

- Шоу мыльных пузырей

- Таллиннская зубная поликлиника

- Мастер-классы спортивного клуб Thai-Chi

Можно принять участие в рисовании большого рисунка на асфальте в рамках кампании #lapselepai. Stroomi Keskus будет раздавать детям мыльные пузыри.

17.00-19.30

Соревнование по скейтбордингу

- Для зрителей участие в лотерее кедов Ballzy

- Выставка с различными скейтбордами и кедами

- На месте диджей и ведущий Кристьян Эйэр, а также лучшие скейтбордисты со всей Эстонии

Программа соревнования:

- 16.00 Регистрация

- 17.00 Соревнование

- 19.00 Награждение победителей и объявления победителя в лотерее Ballzy

* Призовой фонд на 1000 евро предоставляет Ballzy

Мероприятие на Facebook: https://fb.me/e/3SMImiDYT

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