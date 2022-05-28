В случае пожара школьники попадут в беду!

В Эстонии около 500 дошкольных детских учреждений, 527 общеобразовательных школ, 32 профессиональных учебных заведения, 18 вузов и более 900 школ по интересам. Каждый год в образовательных учреждениях Эстонии происходит в среднем девять пожаров. В 1995 году на Сааремаа произошла трагедия, когда при пожаре погибли два ученика. «Дело чести для руководителя каждого заведения – сделать все от него зависящее, чтобы в случае опасности взрослые и дети, почти каждый день находящиеся в этих зданиях, были защищены и при необходимости беспрепятственно эвакуированы», – подчеркнула эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

Спасательный департамент каждый день проверяет соблюдение требований, в дополнение к этому с прошлого года по всей Эстонии проводятся контрольные рейды. Систематические контрольные рейды дают более реалистичный обзор ситуации с пожарной безопасностью. В фокусе прежде всего раннее обнаружение пожара и безопасная эвакуация: с точки зрения пожарной безопасности это самое главное. Всех новых работников следует обучить еще при приеме на работу, а раз в год необходимо проводить для всех сотрудников учения по действиям при пожаре и эвакуации. Быструю эвакуацию обеспечивают исправная и своевременно срабатывающая система пожарной сигнализации, умелые действия работников, исправное и обслуживаемое компетентным лицом эвакуационное освещение, а также отсутствие препятствующих движению предметов и горючих материалов на путях выхода и эвакуации.

Если есть необходимость запирать двери в классы изнутри, следует использовать систему замков, позволяющую как запирать, так и отпирать дверь изнутри без ключа (т. н. замок-бабочка). «Соблюдение правил помогает защитить жизнь, здоровье и имущество людей», – отметила Мыттус.