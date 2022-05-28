ГРАФИК | Эстония в первых рядах: смотрите, какую часть своего ВВП отдают страны мира в поддержку Украины

"Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония внесла 1/3 своего собственного военного бюджета - больше, чем кто-либо в мире. Это еще раз доказывает: вы можете быть маленьким государством с большим сердцем или можете быть второй по размерам страной в мире вообще без сердца. Победа Украины - победа эстонского народа!"