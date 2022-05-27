ФОТО | Министры обороны стран Балтии на Сааремаа: Эстония, Латвия и Литва быстро и сообща будут реагировать на любые угрозы

По словам министра обороны Калле Лаанета, единство трех балтийских государств за последние месяцы укрепилось, что подтвердили предметные обсуждения сотрудничества в сфере обороны, состоявшиеся на Сааремаа.

"В качестве важного следующего шага мы решили утвердить совместное соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве между странами Балтии, которое мы согласовали на последней встрече министров обороны стран Балтии в Каунасе в декабре прошлого года", — сказал министр обороны Лаанет.

На встрече министры обороны также обсудили развитие совместного с США Балтийского ракетного комплекса, общее видение будущего балтийских военно-морских сил, ситуацию с безопасностью в регионе, войну в Украине и предстоящий Мадридский саммит НАТО.

"В преддверии саммита в Мадриде мы хотим подчеркнуть, что Эстония, Латвия и Литва разделяют общее понимание укрепления восточного крыла альянса. Нам необходимо изменить наш курс со сдерживания на готовность к обороне, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе является его неотъемлемой частью», — добавил Лаанет.

Кроме того, министры обсудили развитие совместного мониторинга морских вод стран Балтии, использование воздушного пространства для учений и дальнейшее развитие Балтийского колледжа обороны.

Министры обороны Лаанет, Пабрикс и Анушаускас также посетили Сааремааскую дружину Кайтселийта в Курессааре, судостроительную компанию Baltic Workboats и подписали соглашение на побережье озера Каали.