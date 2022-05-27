ФОТО | На мызе Сака открыт памятник, посвященный историческому полету Матиаса Руста на Красную площадь

35 лет назад, 28 мая 1987 года 18-летний немецкий пилот-любитель на малом самолете Cessna Skyhawk 172 приземлился на Красной площади в Москве. Матиас Руст начал свой легендарный полет из Хельсинки с аэродрома Мальми, пролетев через Финский залив и войдя над Сака в воздушное пространство Советского Союза и обойдя все противовоздушные системы, приземлился спустя 6 часов на Красной площади, прямо под стенами Кремля. На оформленном в виде «Железной книги» стенде об истории полета Руста можно прочитать на четырех языках.

«Этот полет сквозь железный занавес дал дополнительный импульс развалу Советского Союза и восстановлению независимости Эстонии»,- сказал владелец мызы Сака Тынис Каазик. «Мы со своей стороны хотели этим памятником оценить этот изменивший историю поступок, который напрямую связан с историей Сака. Именно в районе Сака на своем самолете Руст вошел в советское воздушное пространство и, достигнув Кохтла-Ярве, начал полет вдоль железной дороги в сторону Москвы. Сегодня, когда правопреемница Советского Союза Российская Федерация ведет агрессивную войну против своего соседа Украины и всего западного мира, с желанием повернуть время вспять, вспомнить о подобном полете особенно значимо»,- добавил Каазик.

Сооруженный владельцами мызы Сака Эхой и Тынисом Каазиками памятник открыт вечером накануне 35-ой годовщины исторического полета Матиаса Руста.

Во время открытия памятника пролет над мызой Сака на малом самолете Cessna 150 (весьма похожий на самолет Руста) осуществил пилот-любитель Хендрик Агур, напомнив, таким образом, о том времени.



После открытия памятника прозвучали уместные выступления в доме семинаров, сооруженном в бывшей прожекторной советской погранохраны, где все связанное с полетом анализировал историк Кюлло Арякас. О том, как связанное с этим событием отражалось в советской армии, рассказал, служивший в то время срочную службу, житель Сака Маргус Кивисто.