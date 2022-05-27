ФОТО | На мызе Сака открыт памятник, посвященный историческому полету Матиаса Руста на Красную площадь
Сегодня в парке мызы Сака был открыт памятник, посвященный историческому полету Матиаса Руста через железный занавес. На скалистом берегу северной Эстонии, на краю Балтийского глинта в виде совместной работы владельцев мызы Сака Эхи и Тыниса Каазиков, а также архитектора Кристийны Рентер воздвигнута символическая 24-метровая взлетная полоса из черных бетонных камней, заканчивающаяся т.н. «Красной площадью» из красного гранита.
35 лет назад, 28 мая 1987 года 18-летний немецкий пилот-любитель на малом самолете Cessna Skyhawk 172 приземлился на Красной площади в Москве. Матиас Руст начал свой легендарный полет из Хельсинки с аэродрома Мальми, пролетев через Финский залив и войдя над Сака в воздушное пространство Советского Союза и обойдя все противовоздушные системы, приземлился спустя 6 часов на Красной площади, прямо под стенами Кремля. На оформленном в виде «Железной книги» стенде об истории полета Руста можно прочитать на четырех языках.
«Этот полет сквозь железный занавес дал дополнительный импульс развалу Советского Союза и восстановлению независимости Эстонии»,- сказал владелец мызы Сака Тынис Каазик. «Мы со своей стороны хотели этим памятником оценить этот изменивший историю поступок, который напрямую связан с историей Сака. Именно в районе Сака на своем самолете Руст вошел в советское воздушное пространство и, достигнув Кохтла-Ярве, начал полет вдоль железной дороги в сторону Москвы. Сегодня, когда правопреемница Советского Союза Российская Федерация ведет агрессивную войну против своего соседа Украины и всего западного мира, с желанием повернуть время вспять, вспомнить о подобном полете особенно значимо»,- добавил Каазик.
Сооруженный владельцами мызы Сака Эхой и Тынисом Каазиками памятник открыт вечером накануне 35-ой годовщины исторического полета Матиаса Руста.
Во время открытия памятника пролет над мызой Сака на малом самолете Cessna 150 (весьма похожий на самолет Руста) осуществил пилот-любитель Хендрик Агур, напомнив, таким образом, о том времени.
После открытия памятника прозвучали уместные выступления в доме семинаров, сооруженном в бывшей прожекторной советской погранохраны, где все связанное с полетом анализировал историк Кюлло Арякас. О том, как связанное с этим событием отражалось в советской армии, рассказал, служивший в то время срочную службу, житель Сака Маргус Кивисто.
Эха и Тынис Каазик уже и раньше украшали парк мызы Сака различными скульптурами и памятниками. В 2021 году была установлена скульптура Айвара Симсона «Из поколения в поколение», символизирующая преемственность 400-летней истории мызы через различные содержавшие мызу семьи.
В 2018 году был открыт созданный скульптором Айваром Симсоном и архитектором Калле Рыымусом и посвященный переселению балтийских немцев памятник «Umsiedlung».
Мыза Сака находится в волости Тойла в Ида-Вирумаа, в самой привлекательной части геологической крупной формы Балтийского моря Балтийского глинта, протяженностью 1200 км. Мыза основана в 17-ом веке. Saka Cliff Hotell был открыт в 2004 году. Главное здание мызы (1864) было вновь открыто в 2010 году.
Комплекс мызы Сака состоит из господского дома с рестораном, здания отеля, wellness SPA, конференц-центра и кемпинга. В находящемся под охраной парке (реконструирован в 2011 году) расположены певческая эстрада, экспозиция окаменелостей, площадки для игры в теннис и пляжный волейбол. С берега высотой 50 метров через глинтовый лес можно спуститься к берегу моря по двум лестницам.