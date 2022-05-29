ФОТО | "Он принимает решения на основании ложной информации". Молодежь потребовала отставки министра окружающей среды

Почему молодежь требует отставки министра? Одна из участниц протеста, климатическая активистка Сандра, ответила следующее: "Он уже продолжительное время распространяет ложную информацию, на основании которой принимает решения. Даже тогда, когда его поправляют, его это не интересует, он не согласен вступать в дискуссию". Она добавила, что у Сависаара нет даже базовых знаний, которые должны быть у министра окружающей среды, например, о климатических изменениях или секвестрации углерода.