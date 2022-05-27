ФОТО | Женщина, столкнувшая молодую мать с перрона, в поезде напала на пожилого человека

К настоящему моменту полиции известно, что нападавшая - темноволосая говорящая по-русски женщина средних лет.

"Она подошла на остановке Рахумяэ к женщине, которая ждала со своим 3-летним ребенком поезда, и толкнула женщину с перрона вниз. К счастью, в это время поезда не было", - напомнила суть инцидента следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции Пилле Вилу.

Пострадавшая женщина взяла своего ребенка и попыталась уйти от нападавшей подальше, но последняя последовала за ней и ударила женщину в лицо. После чего агрессивная женщина села в 16.25 в поезд и поехала в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила еще одну пожилую женщину.

Стражи порядка выяснили, что неадекватная женщина по прибытии на Балтийский вокзал направилась в сторону тамошнего рынка, но ее личность установить еще не удалось.

Полиция просит всех, кто узнает изображенную на фотографиях женщину, сообщить об этом по телефону 612 5865 или по электронной почте pille.vilu@politsei.ee

С полицией просят связаться и тех людей, кто стал очевидцем обоих инцидентов.

По двум вышеупомянутым фактам нападения возбуждено уголовное дело.