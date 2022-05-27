Что за боевой корабль стоит в таллиннском порту?

Редакции удалось выяснить, что это десантный корабль ВМС США класса Wasp под названием USS Kearsarge (LHD-3). Длина корабля 257 метров (к примеру лайнер "Титаник" был длиннее лишь на 12 м), водоизмещение 41 тысяча тонн. Корабль был спущен на воду весной 1992 года, а год спустя вступил в строй ВМС США.

Корабль может нести 6 истребителей вертикального взлета и посадки типа Harrier, 4 боевых вертолета типа Cobra, а также до 20 вертолетов других типов. В случае необходимости корабль можно использовать как авианосец, в таком случае в его ангарах и на летной палубе будут находиться 20 истребителей Harrier или Lightning II.

Kearsarge способен выполнять операции по высадке десанта, а также эвакуацию и другие гуманитарные миссии. С момента своего ввода в строй он отметился в нескольких таких операциях, включая эвакуацию мирных жителей из Фритауна (Сьерра-Леоне) в мае 1997 года и спасение капитана ВВС Скотта О'Грейди с территории, контролируемой сербами в Боснии, 8 июня 1995 года.

Kearsarge уже не первый день находится в эстонских территориальных водах, однако на этот раз встал на рейд в более заметном месте, и это озадачило жителей нашего города.