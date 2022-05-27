Исследование: 46% потенциальных покупателей откладывают покупку автомобиля

Почти половина опрошенных считает, что покупку автомобиля следует отложить. Основной причиной такого решения является чересчур высокие цены. Такой ответ дали 32% желающих приобрести новый автомобиль, и 30% тех, кто отдает предпочтение подержанному.

Порядка двадцати процентов респондентов намерены потратить свои сбережения на что-то иное. По мнению 15% очереди за новыми автомобилями слишком длинные, и такой же процент ответивших отказывается от покупки автомобиля, поскольку считает, что автомобиль им уже не так нужен, поскольку они пользуются общественным транспортом и больше работают удаленно.

Руководитель группы If Kindlustus по ущербу транспортным средствам Таави Круус сказал, что тех, кому на сегодняшний день уже не столь нужен автомобиль, насчитывается больше всего в столице. Но чаще всего люди отказываются от покупки автомобиля из-за высокой цены.

«13% опрошенных планируют купить автомобиль в следующем году, 25% опрошенных – через 2-3 года, и 12% — через 4-5 лет и более. Целых 38% респондентов не смогли ответить на этот вопрос, что неудивительно, т.к. в настоящее время достаточно много неясного как вследствие проблем с поставкой новых автомобилей, так и в плане запчастей и деталей кузова», — пояснил Круус.

Молодые люди желают приобрести подержанный автомобиль по разумной цене

Для молодых людей в возрасте 18-24 лет важнейшим вопросом при покупке автомобиля является цена. Половина тех, кто откладывает покупку автомобиля, делают это именно потому, что, по их оценке, цены на подержанные машины слишком дорогие.