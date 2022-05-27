ГРАФИК | Рост зарплат продолжается. В некоторых областях получают под 3000 евро

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро). «Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро)», – сказал Таркиайнен.

В первом квартале средняя зарплата сократилась лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%). «Более всего зарплата выросла в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%)», – добавил Таркиайнен.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1744 евро) и Тартуском уезде (1583 евро), а самой низкой – в Валгаском уезде (1130 евро) и Хийуском уезде (1033 евро). За год зарплаты более всего выросли в Пылваском уезде (на 14,8%) и Ида-Вируском уезде (на 13,2%). В сравнении с первым кварталом прошлого года средняя брутто-зарплата понизилась в Хийуском уезде (10,1%) и Валгаском уезде (0,8%).

Статистика основана на данных вопросника «Зарплата и рабочая сила». Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Заработная плата» является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.