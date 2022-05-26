ВИДЕО | Посольство РФ донимало антивоенных пикетчиков оглушительной русской музыкой. Близлежащее кафе обратилось в полицию

Как сообщила оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг, в Центр тревоги информация об инциденте поступила в 16.03.

По словам полицейского, звонивший сказал, что из колонки в окне посольства России в Таллинне громко играет русскоязычная музыка, которая мешает работникам и посетителям расположенного напротив кафе. На место выехал патруль, который зафиксировал указанный факт.

Насколько известно, напротив посольства РФ находится кафе Maiasmokk. Более подробно работники кафе комментировать инцидент не пожелали.

Средство против пикета

В это же время перед российским посольством проходил традиционный по четвергам антивоенный пикет, организованный Тармо Круузимяэ (Isamaa). Находившийся на месте организатор акции отметил, что музыка из колонок, по-видимому, была включена для того, чтобы помешать проведению пикета.

"Невозможно даже говорить с другим человеком", - сказал Круузимяэ, имея в виду высокий уровень децибел. По его словам, пикетчики в ответ перешли к другой двери посольства, где находится бюро обслуживания. Круузимяэ сказал, что музыка оглушительно звучала целый час.

"С россиянами нельзя говорить о политкультуре. Это посольство, работа которого настроена на оправдание убийц, насильников и грабителей", - прошелся Круузимяэ в адрес посольства РФ.

Будет ли и следующий пикет проходить под аккомпанимент громкой музыки (или будет против пикетчиков применено какое-то другое средство), Круузимяэ предположить не может.

"В больную голову заглянуть трудно", - отметил он в заключение.