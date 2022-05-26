ВИДЕО | Танель Кийк об оспе обезьян: к каждой новой возможной пандемии нужно относиться серьезно

"К каждой такой новой возможной пандемии нужно относиться серьезно. Естественно, эстонские эксперты общаются с экспертами Европейского союза, специалистами сферы здравоохранения по всему миру", - сказал Кийк порталу Delfi.

Эстонский министр участвовал в недавней 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения), где также обсуждалась эта тема. Кийк отметил, что болезнь не привела в мире к массовой госпитализации, не отмечено пока и летальных исходов.

В то же время министр считает, что нужно быть готовым к закупкам лекарств и вакцин в случае, если распространение оспы обезьян в будущем примет характер пандемии.

По мнению Кийка, скорее всего до широкого применения вакцины дело не дойдет, она может потребоваться для представителей групп риска. Он подчеркнул, что в данный момент масштабного риска для здоровья населения нет.

На сегодняшний день в Эстонии не выявлено ни одного случая заболевания. Однако, по вчерашним сообщениям прессы, в Финляндии зарегистрирован первый случай оспы обезьян. Заболевший подхватил инфекцию в ходе зарубежной поездки. Находившиеся с ним в контакте люди выявлены.

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