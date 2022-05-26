26.05.2022, 13:25
Lidl обогащает эстонский стол дешевой колбасой, в которой нет мяса(7)
ФОТО: Argo Ingver
В то время как местная промышленность поставляет на прилавки колбасы и сосиски со все более высоким содержанием мяса, сеть дисконтных магазинов, которые не так давно открыли свои двери, движется в ином направлении.
Посещая магазин Lidl, не устаешь дивиться дешевизне – сосиски и анчоусы стоят меньше двух евро за килограмм. Однако при внимательном изучении упаковки, удивление вырастает — во многих продуктах вообще нет мяса. Удивительно, но салями продается без мяса. Причем, это не колбаса для веганов.