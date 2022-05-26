Новости Эстонии
26.05.2022, 13:25

Lidl обогащает эстонский стол дешевой колбасой, в которой нет мяса

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Хели Рааметс
Хели Рааметс
heli.raamets@maakodu.ee
Название у всех "салями", но состав различается
Название у всех "салями", но состав различается
ФОТО: Argo Ingver

В то время как местная промышленность поставляет на прилавки колбасы и сосиски со все более высоким содержанием мяса, сеть дисконтных магазинов, которые не так давно открыли свои двери, движется в ином направлении.

Посещая магазин Lidl, не устаешь дивиться дешевизне – сосиски и анчоусы стоят меньше двух евро за килограмм. Однако при внимательном изучении упаковки, удивление вырастает — во многих продуктах вообще нет мяса. Удивительно, но салями продается без мяса. Причем, это не колбаса для веганов.

Доступные продукты производятся в Польше и Литве из доступного сырья: куриная мякоть, куриная кожа, свиные шкварки, сало и др. Однако эти ингредиенты не считаются мясом.

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