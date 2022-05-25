Новости Эстонии
25.05.2022, 21:37

Белорусская диаспора встретилась с представителями власти Эстонии

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Белорусская диаспора встретилась с представителями власти Эстонии
Белорусская диаспора встретилась с представителями власти Эстонии
ФОТО: Ekspress Meedia |

Группа представителей белорусской диаспоры: бизнеса, гражданского общества, делегат от офиса Светланы Тихановской и представитель народного посольства Беларуси встретились сегодня с парламентариям Эстонии, представителями МИД и МВД Эстонии.

На встрече беларусы обновили информацию о происходящем в стране, рассказали о политических заключенных и смертной казни за попытку терроризма, уничтожении некоммерческих организаций, антивоенном движении офиса Светланы Тихановской, помощи диаспоры украинским беженцем и украинской армии.

Также темой на встрече было обсуждение санкционной политики в отношении получения гражданами Республики Беларусь рабочих виз и видов на жительство в Эстонии.

Виталий Молчанов, представитель народного посольства Беларуси, рассказал RusDelfI, что встреча прошла очень продуктивно. «К сожалению, мы не можем полностью рассказать о договоренностях, к которым пришли. Но мы обсудили очень много действительно важных для белорусов в Эстонии проблем. И я могу сказать, что представители правительства и парламента услышали нас и готовы помочь в решении определенных вопросов».

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