В Рийгикогу обещают быструю ратификацию протоколов о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО(4)
На прошедшем в Хельсинки двухдневном визите комиссия Рийгикогу по государственной обороне обсудила влияние решения Финляндии о вступлении в НАТО на безопасность Финляндии, Эстонии и региона Балтийского моря. Стороны также обсудили, в каких аспектах Эстония и Финляндия должны усилить свое сотрудничество в сфере безопасности в качестве союзников по НАТО.
По словам председателя комиссии Рийгикогу Энна Ээсмаа, успешное и продолжительное сотрудничество комиссий по обороне парламентов Эстонии и Финляндии особенно важно в связи с недавно представленным Финляндией ходатайством о вступлении в НАТО. «Мы активно поддерживаем решение о присоединении как Финляндии, так и Швеции, – сказал он. – Мы обсудили с финскими коллегами дополнительные инвестиции Эстонии и Финляндии в укрепление оборонной способности двух государств, а также преступную военную деятельность России в Украине. Мы пообещали нашим северным соседям, что Рийгикогу ратифицирует протоколы о присоединении к НАТО сразу, как только они будут представлены в производство парламента».
Заместитель председателя комиссии Лео Куннас добавил, что Силы обороны Финляндии, основанные на резервной армии, очень сильны, а вклад Финляндии в коллективную оборону и в укрепление безопасности в нашем регионе будет значительным.
В ходе визита комиссия Рийгикогу по государственной обороне провела совместное заседание с комиссией по обороне Эдускунты, председателем которой является Петтери Орпо. Также члены комиссии встретились с командующим Силами обороны Финляндии генералом Тимо Кивиненом, министром юстиции Анной-Марией Хенрикссон и представителями Центра кризисного снабжения Финляндии и посетили Финский институт международных отношений (FIIA).
Помимо председателя и заместителя председателя комиссии Рийгикогу по государственной обороне в визите приняли участие члены комиссии Хейки Хепнер, Пеэтер Рахнель и Мати Райдма.
Регулярное сотрудничество между комиссией Рийгикогу по государственной обороне и комиссией по обороне Эдускунты ведется с 1993 года.