В Рийгикогу обещают быструю ратификацию протоколов о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО

По словам председателя комиссии Рийгикогу Энна Ээсмаа, успешное и продолжительное сотрудничество комиссий по обороне парламентов Эстонии и Финляндии особенно важно в связи с недавно представленным Финляндией ходатайством о вступлении в НАТО. «Мы активно поддерживаем решение о присоединении как Финляндии, так и Швеции, – сказал он. – Мы обсудили с финскими коллегами дополнительные инвестиции Эстонии и Финляндии в укрепление оборонной способности двух государств, а также преступную военную деятельность России в Украине. Мы пообещали нашим северным соседям, что Рийгикогу ратифицирует протоколы о присоединении к НАТО сразу, как только они будут представлены в производство парламента».