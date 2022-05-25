Кризис: в Кохтла-Ярве на пару месяцев отключили уличное освещение

Отключение электричества вызвало негативную реакцию горожан, опасающихся роста преступности.

Полиция рекомендует горожанам для безопасности сделать себя более заметными, используя, например, фонарик.

"Город заверил, что в случае ухудшения ситуации, они изменят свое решение", - сказала глава Кохтла-Ярвеской участковой группы полиции София Сарап.

Власти приносят извинения горожанам за неудобства, но другого варианта во время экономического кризиса не видят.

Для снижения расходов запланированы работы по замене светильников старого образца на новые, более экономичные.