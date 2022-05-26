Что делать, если на земле лежит обездвиженное тело? Инструкция полиции

Как ответил RusDelfi участковый полицейский района Кесклинн Ивар Саар, нельзя просто так пройти мимо человека, лежащего на земле.

Причиной падения на улице могут быть тяжелые заболевания, требующие срочного вмешательства. "Но даже если вам кажется, что человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, следует обратиться за помощью или содействием", - прокомментировал полицейский.

Если есть такая возможность, то следует подойти к человеку и спросить, не нужна ли ему помощь. Если человек не в состоянии ответить, следует незамедлительно позвонить по номеру 112. Даже если вы не решаетесь подойти близко к человеку, все равно стоит вызвать спасателей. Телефонный звонок в центр неотложной помощи может спасти чью-то жизнь.

Центр тревоги сориентирует звонящего, как действовать дальше. Как правило, на место будет выслана карета скорой помощи и, при необходимости, наряд полиции. Скорая помощь проведет осмотр. Далее при необходимости человека доставят в больницу. Если выяснится, что человек просто перебрал со спиртным, полиция доставит его в вытрезвитель.