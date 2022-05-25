Молодой человек из Эстонии выиграл на спортивных ставках более 500 000 евро

Победителем этого сезона стал молодой человек из Эстонии, получивший за первое место 230 000 евро, а также еще почти 300 000 евро за еще несколько призовых мест. Насколько известно, это самый крупный денежный куш, который срывал эстонский игрок на спортивных ставках.

В ходе игры участнику нужно было собрать свою команду, которая зарабатывала очки согласно событиям, происходившим в настоящей игре (голы, передачи, карточки и тд). В рамках заданного бюджета участник мог "покупать" в свою команду игроков и на протяжении всего сезона набирать очки, общая сумма которых в итоге и ранжировала участников в турнирной таблице. Один игрок мог создать себе несколько различных команд, как и сделал нынешний победитель. Помимо первого места, ему удалось провести в десятку лучших еще пять своих команд.

Руководитель эстонского подразделения Paf Аллар Леванди был приятно удивлен результатом: "Это крутая победа! Выиграть в острой международной конкуренции, когда сегодня у всех участников есть хорошие и равные возможности получить информацию об игроках, - значительное достижение. О том, что это не случайность, говорит тот факт, что победитель смог собрать несколько хороших команд".

Призовой фонд размером 1 150 000 евро был разделён между 5000 участников. Всего в игре участвовали 38 000 различных команд.