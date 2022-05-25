ВИДЕО | Молодой мужчина ограбил ювелирный магазин. Полиция просит помощи!

Вчера, 24 мая, примерно в 12:15, в ювелирный магазин на улице Рая в Валга зашел русскоязычный мужчина в возрасте 20 с лишним лет. Продавец стал показывать ему товар, но в какой-то момент мужчина схватил подставку с украшениями и побежал в сторону центральной площади. Большая часть украшений по дороге у него выпала.



Молодой человек был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, на которой имеется красная надпись на белом фоне. Также на нем были темные брюки, темные кроссовки и черная шапка. Его рост около 170-175 см, телосложение худощавое.



Точную величину ущерба, личность преступника и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.



Если кто-то видел мужчину, убегающего из ювелирного магазина, и знает, куда он направился дальше, либо располагает любой другой полезной информацией для установления личности преступника, полиция просит связаться со следователем по номеру 53435613.



