ЧП и криминал
25.05.2022, 12:24

ВИДЕО | Молодой мужчина ограбил ювелирный магазин. Полиция просит помощи!

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Полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который вчера обокрал ювелирный магазин в Валга.

Вчера, 24 мая, примерно в 12:15, в ювелирный магазин на улице Рая в Валга зашел русскоязычный мужчина в возрасте 20 с лишним лет. Продавец стал показывать ему товар, но в какой-то момент мужчина схватил подставку с украшениями и побежал в сторону центральной площади. Большая часть украшений по дороге у него выпала.


Молодой человек был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, на которой имеется красная надпись на белом фоне. Также на нем были темные брюки, темные кроссовки и черная шапка. Его рост около 170-175 см, телосложение худощавое.


Точную величину ущерба, личность преступника и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.


Если кто-то видел мужчину, убегающего из ювелирного магазина, и знает, куда он направился дальше, либо располагает любой другой полезной информацией для установления личности преступника, полиция просит связаться со следователем по номеру 53435613.


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