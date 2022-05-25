Вице-мэр Таллинна учится на водителя автобуса

"Поскольку моя ежедневная работа связана с транспортом, необходимо лучше разбираться в транспортных потоках», — прокомментировал Новиков Eesti Ekspress. "Для большинства сотрудников Транспортного департамента, которые занимаются дорожным движением, данная категория, назовем это так, "полуобязательная". Тогда есть понимание, как планировать свой путь на общественном транспорте, потому что там другая логика. Также мне необходимо уметь спланировать перекресток, организовать уборку улиц и т.д. - эдакие основы для того, чтобы понимать эту работу. На мой взгляд, любой, кто занимается транспортом и планированием общественного транспортного потока, должен пройти эти курсы на обязательно-добровольной основе".