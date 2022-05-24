Впервые! На Певческом поле состоится Большая летняя ярмарка: торговля, концертная программа и Тиволи

На месте будет около 200 торговцев из Эстонии, Латвии , Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будет предложена свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое.

Голодными никого не оставит большая улица еды. Также на ярмарке будет работать большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет представлены более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей. Отдельно будет открыта детская зона с мини - зоопарком и кружками по интересам.

В течение дня будет работать Центр посещений Певческого поля, где можно будет познакомится с историей Певческого поля.

Для гостей ярмарки подготовлена большая концертная программа. На сцене выступят: Сергей Маасин, Эрих Кригер, Вольдемар Кууск, Меелис Пундер, группа Respekt, а также вокальные и танцевальные коллективы Эстонии.

"Мы рады предоставить возможность малым производителям, предложить свою продукции жителями и гостям столицы на главной площадке страны", - сказал один из организаторов мероприятия Рено Хекконенс.

Таллиннская летняя ярмарка впервые пройдет на Певческом поле 3 июня. Время работы ярмарки с 12:00 до 21:00.

Подробнее о ярмарке можно прочитать здесь.