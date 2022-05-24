Кая Каллас: правительственный кризис может разрешить только Центристская партия

"Политическая реальность такова, что у тебя есть коалиция, есть заключенный коалиционный договор, вы выполняете то, что в нем указано. Все остальное вы тоже можете делать, но вы ищете для этого компромисс внутри коалиции", - приводит слова Каллас rus.err.

"Если же в первую очередь коалиционные партнеры идут искать соглашения за пределами коалиции, то коалиция в таком виде работать не будет", - отметила она.

"Да, это очень сложная ситуация, выход из нее мог бы быть в том, что Центристская партия скажет, что она готова искать решение прежде всего внутри коалиции, то есть центристы отойдут от этого законопроекта и мы вместе пойдем дальше", - подчеркнула Каллас.

В ответ на вопрос, есть ли сейчас идеи насчет того, где найти необходимые 300 миллионов евро в год, Каллас ответила, что это надо спросить у тех, кто выступает с таким предложением.

"Пусть те, кто выступил с этим предложением, ответят на вопрос, что мы отменим или какие налоги поднимутся", - сказала глава правительства.

Полностью беседу с премьер-министром можно послушать здесь.