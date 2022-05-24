Завтра прекращается временный контроль на эстонско-латвийской границе

Яани сказал, что пограничный контроль выполнил свою задачу, Эстония получила необходимое представление о прибывающих украинских военных беженцах. Осуществление пограничного контроля позволило эффективно направить беженцев в службы помощи.

"Отмена пограничного контроля не помешает людям, выезжающим из Украины из-за военных действий, получать помощь на границе. Полицейские патрули продолжат проводить выборочные проверки вблизи границы, и если эти проверки выявят прибывающих из Украины, то пограничники смогут в случае необходимости их проконсультировать", — сказал Яани, поблагодарив эстоноземельцев за понимание в связи с временными неудобствами на границе.

В настоящее время в Эстонии находятся 39 802 украинских военных беженца. Всего на границе приняли 64 148 беженцев, из которых 24 346 человек использовали Эстонию как транзитную страну, отправившись в другие страны.

В пятницу, 13 мая, Департамент полиции и погранохраны приостановил выполнение плана чрезвычайной ситуации на время массовой иммиграции, а управление помощью военным беженцам взял на себя Департамент социального страхования.