Новости Эстонии
24.05.2022, 12:50

Уполномоченные ООН и Совета Европы: планы Эстонии по ограничению иммиграции нарушают права человека

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Кристиан Яни: агрессивные массы пересекающих границу надо ограничить
Херман Келомеэс
Херман Келомеэс
reporter-toimetaja
Государство планирует ввести закон, который позволит отказывать лицам, ищущим убежища.
Государство планирует ввести закон, который позволит отказывать лицам, ищущим убежища.
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar

Поправка к Закону о государственных границах предусматривает возможность отправлять обратно прибывающих в Эстонию, без рассмотрения их заявления о предоставлении убежища. Центр помощи беженцам и Эстонский центр по правам человека разделяют точку зрения уполномоченных ООН и Совета Европы: изменение закона нарушит основные права человека.

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