24.05.2022, 12:50
Уполномоченные ООН и Совета Европы: планы Эстонии по ограничению иммиграции нарушают права человека(6)
Кристиан Яни: агрессивные массы пересекающих границу надо ограничить
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar
Поправка к Закону о государственных границах предусматривает возможность отправлять обратно прибывающих в Эстонию, без рассмотрения их заявления о предоставлении убежища. Центр помощи беженцам и Эстонский центр по правам человека разделяют точку зрения уполномоченных ООН и Совета Европы: изменение закона нарушит основные права человека.