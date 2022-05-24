Уполномоченные ООН и Совета Европы: планы Эстонии по ограничению иммиграции нарушают права человека

Поправка к Закону о государственных границах предусматривает возможность отправлять обратно прибывающих в Эстонию, без рассмотрения их заявления о предоставлении убежища. Центр помощи беженцам и Эстонский центр по правам человека разделяют точку зрения уполномоченных ООН и Совета Европы: изменение закона нарушит основные права человека.