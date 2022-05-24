ФОТО | Более полусотни добровольцев помогали с ликвидацией загрязнения на Хийумаа. Работы продолжаются
В понедельник не менее полусотни волонтеров, помимо представителей самоуправления и государственных учреждений, помогали очищать побережье Хийумаа, где в воскресенье было обнаружено загрязнение.
"Спасибо всем волонтерам, которые помогли устранить загрязнение мазутом", — выразил благодарность волостной старейшина Херго Тасуя, который также участвовал в уборочных работах. "Песчаный пляж Тырванина стал гораздо чище".
Отдельно Тасуя отметил вклад Спасательного департамента, поскольку именно работники департамента обучали людей и руководили работами по очистке побережья от мазутных загрязнений.
Сегодня утром, в 8:30, работы возобновились, работники Департамента окружающей среды будут убирать окрестности маяка Тахкуна. Сюда тоже нужны добровольцы.
Также возможность помочь в подходящее каждому время в подходящем месте будет в субботу. Собранные отходы можно сдать в специальные контейнеры для сбора мазута, которые вчера были доставлены в Тырванина и прибрежную зону Кярдла. Сегодня контейнеры привезут и в Тахкуна.
Позвонив по государственному информационному телефону 1247, можно получить информацию и инструкции о ликвидации загрязнении побережья Хийумаа. Вы также можете позвонить, чтобы сообщить, какое место вы уже очистили.